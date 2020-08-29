مصر... وفاة مرشح لمجلس الشيوخ أثناء مؤتمر انتخابي

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وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، عن عقد جولة إعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في عدد من المحافظات المصرية.
وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وصلت إلى 14.23 في المئة.
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