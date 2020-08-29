مصر... وفاة مرشح لمجلس الشيوخ أثناء مؤتمر انتخابي

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وقال المهندس ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أمين حزب مستقبل وطن بأسيوط، في تصريحات صحفية السبت، إن "بركات أصيب بوعكة صحية شديدة خلال المؤتمر الانتخابي بمركز البداري، مشيرا إلى أنه تم نقله على إثرها إلى مستشفى البداري المركزي، ولفظ أنفاسه الأخيرة إثر أزمة قلبية حادة، بحسب ما ذكرت إحدى الصحف المحلية".وأوضح عمر أنه يتم الآن إنهاء الإجراءات اللازمة لدفن المتوفى في مسقط رأسه بمركز أبنوب.

وأعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار لاشين إبراهيم، عن عقد جولة إعادة في انتخابات مجلس الشيوخ في عدد من المحافظات المصرية.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر قد أعلنت أن نسبة المشاركة في انتخابات مجلس الشيوخ وصلت إلى 14.23 في المئة.