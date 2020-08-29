إلغاء أول رحلة سياحية عبر سفينة فارهة في السعودية‎‎ بسبب كورونا

وقالت شركة البحر الأحمر للسفن السياحية، اليوم السبت، في بيان "إن الفريق الصحي على متن السفينة ”سيلفر سبيريت“، اشتبه بإصابة أحد الأشخاص بفيروس كورونا المستجد، وقد تم عزله، وتوجيه باقي الركاب للبقاء في أجنحتهم، فيما "عادت السفينة لميناء الانطلاق.
وأضافت الشركة أن فريقا من وزارة الصحة، كان في استقبال السفينة عند رسوها في ميناء "الملك عبدالله" في مدينة رابغ، حيث تم نقل المشتبه بإصابته بكورونا، إلى المستشفى، فيما تم حصر المخالطين له.
وتحمل السفينة الطابقية ذات الأجنحة الفندقية الفخمة، 450 سائحا، بينهم فنانون معروفون ونجوم كرة قدم وإعلاميون.
وكانت الرحلة البحرية الأولى من نوعها التي تشهدها السعودية، جزءا من برنامج سياحي يتضمن تنظيم رحلتين أسبوعيا، تتضمن كل منها برنامجا سياحيا حافلا بالفنون والثقافة والترفيه.
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