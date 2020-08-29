اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقه الحوثيون باتجاه السعودية

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"الخليج 365" من دبي: أعلنت قيادة القوات المشتركة للتحالف "تحالف دعم الشرعية في اليمن" عن اعتراض وتدمير صاروخ بالستي أطلقته ميليشيا الحوثي باتجاه المملكة العربية السعودية. وقال العقيد الركن تركي المالكي المتحدث الرسمي باسم "قوات التحالف" - في بيان صدر في وقت متأخر من الليلة الماضية - إن قوات التحالف المشتركة تمكنت مساء أمس من اعتراض وتدمير "صاروخ بالستي أطلقته الميليشيا الحوثية الإرهابية باتجاه مدينة نجران بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين".

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