بومبيو يزور سلطنة عمان في ختام جولة شرق أوسطية

اسماء السيد - قراؤنا من مستخدمي إنستجرام

يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على إنستجرام





واشنطن: بعد جولة شرق أوسطية شملت كلًا من إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، يزور وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، سلطنة عمان، حسب ما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء.

تأتي زيارة وزير الخارجية الأميركي، إلى سلطنة عمان، بعد لقاءات عدة عقدها في إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات، ناقش فيها مع المسؤولين في تلك الدول، اتفاقية السلام التي تم التوصل إليها بين الإمارات وإسرائيل. وتندرج الجولة التي يقوم بها بومبيو في عدد من دول الشرق الأوسط في خانة تشجيع دول عربية على تطبيع علاقاتها مع إسرائيل.

السلام وإيران وليبيا

وكان بومبيو التقى الأربعاء في أبوظبي وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد، ومستشار الأمن القومي طحنون بن زايد. وناقش بومبيو مع المسؤولين الإماراتيين وقف إطلاق النار في ليبيا، ووحدة الخليج، ومواجهة التأثير الإيراني "الخبيث" في المنطقة وفق ما اعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، مورغان أورتاغوس في بيان الأربعاء.

Advertisements

وهنأ بومبيو المسؤولين الإماراتيين على إنجاز اتفاق "إبراهيم" للسلام مع إسرائيل.

وفي اتصال هاتفي الثلاثاء بحث بومبيو مع ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، "معاهدة السلام" الإماراتية الإسرائيلية. وقالت وكالة الأنباء الإماراتية إن بومبيو بحث العلاقات الاستراتيجية بين بلاده والإمارات، بالإضافة إلى ملفات عدة، "في مقدمتها معاهدة السلام بين دولة الإمارات وإسرائيل وآفاق تعزيزها بما يخدم أسس السلام والاستقرار في المنطقة".

مبادرة السلام العربية

ووصل بومبيو الإمارات قادما من البحرين التي التقى فيها عددا من كبار المسؤولين، حيث أكد العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لبومبيو أن المنامة متمسكة بمبادرة السلام العربية لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.