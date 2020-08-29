اتصال بين وزير الدفاع الإماراتي ونظيره الإسرائيلي

دبي: أجرى محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع الإماراتي، الثلاثاء اتصالا هاتفيا بوزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس، كما ذكرت وكالة الأنباء الاماراتية.
ويكثف مسؤولو البلدين اتصالاتهم منذ الاعلان في 13 أغسطس عن اتفاق لتطبيع علاقاتهما.
وتتزامن الاتصالات مع جولة في المنطقة لوزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي يسعى لإقناع دول عربية أخرى بأن تحذو حذو الإمارات.
وعن مضمون المحادثة الهاتفية، أفادت وكالة الأنباء الاماراتية أن غانتس والبواردي "أعربا عن قناعتهما بأن هذه المعاهدة ستعزز فرص السلام والاستقرار في المنطقة وتمثل خطوة إيجابية في هذا الاتجاه".
وأشارت إلى أن الوزيرين اعربا عن تطلعهما ل"تعزيز قنوات التواصل وتأسيس علاقات ثنائية راسخة لما يعود بالخير للبلدين والمنطقة".
من جهته اعلن غانتس في بيان "نتقاسم مصالح أمنية مهمة والتعاون بين بلدينا سيعزز الاستقرار الاقليمي".
والإثنين بحث وزيرا الصحة في البلدين في تعميق التعاون الطبي لمكافحة فيروس كورونا المستجد.
وابرمت سلسلة اتفاقات في هذا المجال بين الشركات الاسرائيلية والإماراتية بهدف إنتاج فحص سريع لكشف الإصابة.
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