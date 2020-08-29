ترحيب إسرائيلي بإلغاء الإمارات قانون المقاطعة

القدس / سعيد عموري / الخليج 365
رحبت إسرائيل، السبت، بقرار الإمارات إلغاء قانون المقاطعة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في بيان صدر عن وزارة الخارجية، القرار الإماراتي بأنه: "خطوة مهمة من شأنها دفع الازدهار والسلام في المنطقة قدما".
فيما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي، عبر البيان ذاته: "إلغاء مقاطعة الإمارات لإسرائيل خطوة مهمة نحو سلام حقيقي، يثمر إنجازات اقتصادية وتجارية للشعبين، ويعزز الاستقرار في الشرق الأوسط".
وفي وقت سابق السبت، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.
ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل أبوظبي وتل أبيب، إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.
وقوبل الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من أبوظبي لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.
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