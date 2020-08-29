تزويد "تل أبيض" السورية بنظام كاميرات مراقبة

شانلي أورفة/ الخليج 365
زودت تركيا، مدينة تل أبيض السورية المحررة من الإرهاب، بنظام كاميرات مراقبة نصب داخل المدينة، بهدف الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة.
وأفاد بيان صادر عن ولاية شانلي أورفة التركية، السبت، أن "مركز التنسيق ودعم سوريا" قام بتجهيز ونصب نظام كاميرات مراقبة في كافة مداخل ومخارج تل أبيض، وجميع المؤسسات العامة، ونقاط المراقبة، والشوارع الرئيسية والميادين فيها.
وأوضح أن النظام كاميرات المراقبة مدمج في أنظمة إلكترونية متنقلة تدار من مركز واحد.
وأكد البيان أن الكاميرات تتمتع بدقة عالية ورؤية ليلية والقدرة على الحركة وكل ما تتطلبها الأنظمة الأمنية التي تحتاجها قوى الأمن.
ولفت إلى أنه بإمكان أنظمة الكاميرات الأمنية التسجيل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع؛ وذلك لضمان السلام والأمن في المنطقة المحررة من الإرهاب.
وأشار البيان أن النظام يحوي على مراكز تخزين البيانات حيث يوفر تخزين معلومات لفترة طويلة، الأمر الذي يمنح قوات الأمن سهولة الكشف عن المركبات المشبوهة والأشخاص الذين يشكلون مخاطر أمنية باستخدام التقنيات الذكية.
وأوضح أن جميع الترتيبات اللازمة لحياة عصرية بدءا من التعليم إلى الصحة، وخدمات البنية التحتية للزراعة وتربية الحيوانات متواصلة في المنطقة بالتنسيق مع ولاية شانلي أورفة.
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