في 72 ساعة.. ثالث هجوم صاروخي على "المنطقة الخضراء" ببغداد

علي جواد / الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع العراقية، مساء السبت، أن هجوما بصاروخ "كاتيوشا" استهدف "المنطقة الخضراء" وسط العاصمة بغداد، حيث مقر السفارة الأمريكية ومباني بعثات دبلوماسية أخرى.

وقالت خلية الإعلام الأمني (مؤسسة رسمية تتبع وزارة الدفاع)، في بيان، إن "صاروخا من نوع كاتيوشا سقط على أحد المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء ببغداد، دون خسائر بشرية".

وأوضحت أن "الصاروخ انطلق من منطقة قناة الجيش في جانب الرصافة من العاصمة".

ويعد هذا الهجوم، الثالث من نوعه خلال 72 ساعة الماضية، إذ تعرضت "المنطقة الخضراء" في ساعة متأخرة من ليل الخميس/ الجمعة، لهجومين بأربعة صواريخ "كاتيوشا"، لم يسفرا عن خسائر بشرية.

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وتضم "المنطقة الخضراء" أيضا قواعد عسكرية تستضيف قوات التحالف الدولي لمحاربة تنظيم "داعش" الإرهابي، بقيادة الولايات المتحدة.

وتتهم واشنطن كتائب "حزب الله" العراقي وفصائل مسلحة أخرى مقربة من إيران، بالوقوف وراء هجمات صاروخية متكررة تستهدف سفارتها وقواعدها العسكرية.

وتتعرض "المنطقة الخضراء" لهجمات مكثفة بعد مقتل كل من قائد "فيلق القدس" الإيراني قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أمريكية قرب مطار بغداد، في 3 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويقول رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، إن هذه الهجمات الصاروخية تستهدف إحراج الدولة.

وكانت فصائل شيعية مسلحة، بينها كتائب "حزب الله"، هددت باستهداف القوات والمصالح الأمريكية، إذا لم تنسحب من العراق امتثالا لقرار البرلمان بإنهاء الوجود العسكري فيها، والذي اتخذ بعد ثلاثة أيام من مقتل سلمياني والمهندس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.