إسرائيليون يطالبون باستقالة نتنياهو ويمنعون رفع علم الإمارات

القدس / سعيد عموري / الخليج 365

تظاهر آلاف الإسرائيليين في مدينة القدس، السبت، مطالبين باستقالة الحكومة برئاسة بنيامين نتنياهو، الذي يحاكم في ثلاث قضايا فساد.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" على موقعها الإلكتروني، أن آلاف الإسرائيليين خرجوا للتظاهر باتجاه مقر إقامة نتنياهو، في شارع بلفور بالقدس.

وأضافت أن "المتظاهرين خالفوا أوامر الشرطة التي لم ترخص التظاهرة"، كما أوقفوا حركة القطار الخفيف في المدينة.

وأفاد مراسل الخليج 365، بأن المتظاهرين منعوا شخصا من رفع علم الإمارات خلال التظاهرة، مشددين على أن الهدف الوحيد من تجمعهم، المطالبة بإقالة نتنياهو وحكومته الائتلافية القائمة منذ 17 مايو/ أيار الماضي.

كما تجمع آلاف المتظاهرين أمام منزل نتنياهو في مدينة قيسارية (شمال)، مطالبين باستقالته أيضا.

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ومنذ أكثر من ثلاثة أشهر، يتظاهر آلاف الإسرائيليين أسبوعيا، وأحيانا أكثر من مرة في الأسبوع، للمطالبة باستقالة نتنياهو.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وعد مراقبون هذا الاتفاق محاولة من نتنياهو لتحقيق "نصر سياسي" ينتشله من أزمته الداخلية، لكن يبدو أنه لم يحقق هدفه.

وقوبل الاتفاق بين أبوظبي وتل أبيب، برفض فلسطيني على كافة المستويات، إضافة إلى تنديد شعبي عربي واسع، فيما تقول الإمارات إن التطبيع مع إسرائيل قرار سيادي.

ويقول مراقبون إن الاحتجاجات تتصاعد مؤخرا بشكل خطير ضد نتنياهو، المتهم بالرشوة وخيانة الأمانة والاحتيال في ثلاث قضايا فساد.

وانطلقت محاكمة نتنياهو في 24 مايو الماضي، ومن المتوقع أن تستغرق من عامين إلى ثلاثة أعوام، بحسب تقديرات نشرتها صحف إسرائيلية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.