العراق يسعى لرفع إنتاج مصفاة "بيجي" لـ280 ألف برميل يوميا

بغداد/ علي جواد/ الخليج 365

وجه وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، السبت، مسؤولين في وزارته إلى رفع إنتاج مصفاة نفط "بيجي" شمالي البلاد إلى 280 ألف برميل يوميا.

وتقع مصفاة "بيجي" في محافظة صلاح الدين، وهي أكبر مصافي العراق النفطية، وتضم ثلاث وحدات إنتاجية، هي: صلاح الدين 1، وصلاح الدين 2 والشمال.

وقالت وزارة النفط في بيان، إن "الوزير أوعز للمسؤولين في قطاع التصفية والمشاريع برفع الطاقة الإنتاجية لمصفاة بيجي إلى 280 ألف برميل يوميا".

وأضافت أنها "نجحت في إعمار وتأهيل بعض الوحدات الإنتاجيه في هذا المصفى، بالاعتماد على الجهد الوطني والموارد الذاتية".

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وتابعت أن "الإنتاج الحالي بلغ أكثر من 75 ألف برميل باليوم، وصولا إلى 140 ألف برميل، خلال الأشهر القليلة القادمة".

وتعرضت مصفاة "بيجي" لدمار شمل أغلب مفاصلها، إثر القتال الذي وقع فيها خلال سيطرة تنظيم "داعش" الإرهابي عليها، صيف 2014، ومحاولة استعادتها من السلطات العراقية.

وعقب استعادة المصفاة من "داعش"، عام 2015، تعرضت لسرقة بعض معداتها الأساسية من جهات مسلحة مجهولة، وفقا لتصريحات مسؤولين محليين في المحافظة.

والعراق هو ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، ويعاني من أزمة اقتصادية فاقمها انهيار أسعار النفط عالميا، ما أدى إلى تراجع عائداته من تصدير النفط، المصدر الرئيس لميزانية البلد العربي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.