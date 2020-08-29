كورونا.. غزة تمدد حظر التجوال ليومين

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الداخلية الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا"، لمدة 48 ساعة.

ويأتي حظر التجوال للمرة الثالثة على التوالي، حيث بدأ الإثنين، لمدة يومين، وتم تجديده الأربعاء لثلاثة أيام، وذلك في إطار الجهود لمواجهة كورونا.

وقال إياد البزم الناطق باسم وزارة الداخلية (تديرها حركة "حماس") في مؤتمر صحفي، بمدينة غزة، إنه "تقرر تمديد منع الحركة في محافظات القطاع لمدة 48 ساعة".

وأضاف: "تقرر إجراء الفصل التام والكامل بين محافظات القطاع، ومنع التنقل بينها بشكل تام".

وتابع "نحن أمام إجراءات أكثر تشديداً في منطقة شمال قطاع غزة، حيث تم فرض إجراءات فصل مشددة في محافظة الشمال، حيث تقوم قوات الشرطة والأجهزة الأمنية بالفصل الكامل بين البلدات والمخيمات فيها".

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ولفت البزم إلى أنه في ظل تفشي كورونا بالقطاع "سيتم حصر حركة مُقدمي الخدمات في القطاعات المختلفة في أضيق نطاق جغرافي؛ حتى لا نساهم في نقل العدوى بين المواطنين".

وفي وقت سابق السبت، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "تم تسجيل 36 إصابة بكورونا، ليرتفع الإجمالي منذ مارس/آذار الماضي إلى 257؛ منها 3 وفيات و72 حالة تعاف.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، ضمن إجراءات مكافحة الفيروس أيضا، إغلاق المحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية والخاصة، والمساجد أبوابها.

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

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