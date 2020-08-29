الخرطوم و"الجبهة الثورية" توقعان برتوكول الترتيبات الأمنية

بهرام عبد المنعم / الخليج 365

وقعت الحكومة السودانية، والجبهة الثورية "مسار دارفور"، السبت، في جوبا، بروتوكول الترتيبات الأمنية، قبيل توقيع اتفاق سلام شامل الإثنين.

ونقل التلفزيون السوداني الرسمي، مراسم توقيع البرتوكول، بحضور فريق الوساطة، وعدد كبير من قيادات الحكومة، والحركات المسلحة.

والجمعة، وقعت حكومة الخرطوم والجبهة الثورية "مسار دارفور"، بالأحرف الأولى، 7 بروتوكولات ضمن ملف القضايا السياسية، من بينها تقاسم السلطة.

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والسبت، أعلنت الحكومة توجه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، الأحد، إلى جوبا عاصمة جنوب السودان، لحضور توقيع اتفاق السلام الإثنين.

وتركز وساطة مفاوضات سلام السودان في جوبا على 5 مسارات، هي: مسار إقليم دارفور (غرب)، ومسار ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق)، ومسار شرقي السودان، ومسار شمالي السودان، ومسار وسط السودان.

ويعد إحلال السلام في السودان، أحد أبرز الملفات على طاولة حكومة حمدوك، خلال مرحلة انتقالية، بدأت في 21 أغسطس/ آب الماضي، وتستمر 39 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وتحالف "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائد الحراك الشعبي.

وتقاتل حركات مسلحة متمردة في دارفور القوات الحكومية، منذ 2003، ما خلف أكثر من 300 ألف قتيل، ونحو 2.5 مليون مشرد من أصل حوالي 7 ملايين نسمة في الإقليم، وفق الأمم المتحدة.

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