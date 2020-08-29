كورونا.. 36 إصابة جديدة في قطاع غزة

غزة/ محمد ماجد/ الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت، تسجيل 36 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وقالت الوزارة، في بيان وصل الخليج 365 نسخة منه، "تم تسجيل 36 إصابة جديدة بكورونا، ليرتفع الإجمالي منذ مارس/آذار الماضي إلى 257؛ منها 3 وفيات و72 حالة تعاف.

ولفتت إلى أن "الطواقم الطبية لازالت تجري التقصي الوبائي ومتابعة خارطة المخالطين في المناطق المختلفة".

وشددت الوزارة على أن "مرحلة احتواء الفيروس وكسر حلقات تفشيه تتطلب منع الحركة إلا للضرورة القصوى ووفق الإجراءات الوقائية المشددة".

Advertisements

وقبل اكتشاف هذه الحالات، كانت جميع الإصابات المسجلة بغزة، من العائدين عبر معبري "رفح" مع مصر، و"بيت حانون" مع إسرائيل، والذين يتم استضافتهم في مراكز خاصة للحجر الصحي 21 يوما، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة الفيروس، عقب إعلان اكتشاف إصابات وسط القطاع.

والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة "كورونا" لمدة 72 ساعة.

كما أغلقت أبواب دور العبادة، والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.