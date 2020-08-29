الهلال بطلاً لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

تُوج الهلال رسميًا بطلًا لكأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد انتصاره على الحزم بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

الفوز رفع رصيد بطل آسيا إلى 66 نقطة قبل جولتين من خط النهاية، فيما تجمد رصيد منافسه المباشر “النصر” عند 58 نقطة بتعادله اليوم أمام الفيحاء 1-1.