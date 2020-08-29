شكرا لقرائتكم خبر عن آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي، وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد عن بعد.
وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يمكن التسجيل والدخول لمنصة مدرستي عبر الدخول إلى موقع توكلنا ثم تسجيل حساب باسم الشخص.
بعد ذلك يتم اختيار منصة مدرستي ويظهر بعدها إرسال كلمة المرور، وبعد الضغط عليها ستصل إلى الهاتف المُسجل في المنصة.
كانت هذه تفاصيل خبر آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.