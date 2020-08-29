شكرا لقرائتكم خبر عن آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة التعليم آلية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور في منصة مدرستي، وذلك قبل ساعات من انطلاق العام الدراسي الجديد عن بعد.

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه يمكن التسجيل والدخول لمنصة مدرستي عبر الدخول إلى موقع توكلنا ثم تسجيل حساب باسم الشخص.

بعد ذلك يتم اختيار منصة مدرستي ويظهر بعدها إرسال كلمة المرور، وبعد الضغط عليها ستصل إلى الهاتف المُسجل في المنصة.