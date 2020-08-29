شكرا لقرائتكم خبر عن قُبيل انطلاق العام الدراسي.. تعرف على طريقة استخدام تطبيق «تيمز» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشر عبدالله السبع، المحرر التقني في صحيفة اندبندنت العربية، مقطع فيديو عبر حسابه في “تويتر”، شرح من خلاله طريقة استخدام تطبيق “تيمز”.
وقال السبع، معلقا على المقطع “غدا أول يوم في الدراسة والطلاب سيستخدمون تطبيق مايكروسوفت تيمز، وهناك الكثيرون لا يعرفون كيفية استخدام التطبيق.
وأوضح أن التطبيق يتيح التواصل مع أي شخص مكالمة صوتية أو فيديو، ومن خلال صفحة التيمز يمكن للمدرس وضع الواجبات والتواصل مع الطلاب، أما صفحة الكالندر فمن خلالها يمكن للطالب معرفة موعد الدرس المقبل.
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