شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم» تعلن تعديلات جديدة بشأن البداية الفعلية للعام الدراسي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أنالأسبوع الأول من الفصل الدراسي سيخصص لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة.

وقالت متحدثة وزارة التعلیم ابتسام الشھري، في تغريدة على حساب المتحدث الرسمي بموقع “تويتر”،ضمن خطة الاطلاق التجريبي لمنصةمدرستي⁩؛ سيتم تخصيص الأسبوع الأول من الفصل الدراسي لاستكمال عملية التسجيل والتدريب والتهيئة.

وأوضحت الشهري أنه يمكن تقديم الدعم الفني للمستفيدين من خلال التواصل مع المدرسة.