غذاء يساعد على تخفيف آلام المفاصل.. ما هو؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

يعد التهاب المفاصل حالة شائعة تصيب الأشخاص من جميع الأعمار، ويُعتقد أن إضافة المزيد من البصل بانتظام إلى نظامك الغذائي، يمكن أن يساعد في الحماية من هذه الحالة.



ويمكن أن يؤدي ألم التهاب المفاصل إلى عدد من الأعراض المنهكة، التي قد يرغب المرضى في محاولة تجنبها.

وقد تجعل هذه الحالة الحياة أكثر صعوبة عند القيام بمهام يومية بسيطة، لذا ينبغي استشارة الطبيب في أسرع وقت ممكن، لمحاولة إيجاد علاج لتخفيف الألم.

ويعتبر البصل أحد أفضل العلاجات الطبيعية لآلام المفاصل، وفقا لمركز أمراض الروماتيزم في نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية، وفقاً لـ "روسيا" اليوم.

وأضاف المركز، أن للبصل خصائص "معززة للمناعة" تساعد على وجه التحديد في تخفيف آلام التهاب المفاصل.

Advertisements

وزعم أن مرضى التهاب المفاصل الذين يتناولون أكبر قدر من البصل، يشهدون عدداً منخفضاً من النوبات المؤلمة.

وقال خبراء المركز: "بينما يستعصي علاج التهاب المفاصل على العلم الطبي، هناك العديد من العلاجات الفعالة لهذه الحالة.

ومن أهم هذه العوامل تجنب الأطعمة التي تؤدي إلى تفاقم آلام المفاصل وتناول الأطعمة التي تقللها.

الثوم والبصل محملين بخصائص تقوي المناعة، وأظهرت الدراسات أن أولئك الذين يتناولون أطعمة غنية بالثوم والبصل، تظهر عليهم علامات أقل من التهاب وآلام المفاصل."

ويمكنك أيضا تقليل خطر الإصابة بأعراض التهاب المفاصل، عن طريق تناول المزيد من البروكلي.

ويُعتقد أن البروكلي يحتوي على مركب معين - يُعرف باسم سلفورافان - يقلل من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وتحتوي الخضروات أيضا على الكثير من الكالسيوم، وهو معدن رئيسي لتعزيز قوة عظامك. ومن المرجح أن يستفيد مرضى هشاشة العظام من تناول المزيد من البروكلي.