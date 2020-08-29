وبحسب صحيفة "النهار" اللبنانية، فإن عويدات يعتزم اتخاذ هذه الخطوة تحسبا في حال طلب المحقق العدلي القاضي فادي صوان، الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر، لصلة القربى بينهما كونه زوج شقيقته.
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ولفتت إلى وجهة نظر قانونية تفيد بأن الأمر يتوقف على القرار الذي سيتخذه المحقق العدلي في ضوء الاستماع إلى إفادة الوزير السابق غازي زعيتر، وذلك في حال أن قرر سماعه.
وهز مرفأ مدينة بيروت، يومالرابع من أغسطس/ آب الجاري، انفجار مروع، راح ضحيته أكثر من عشرات القتلى وأكثر من 5 آلاف مصاب.
ووصف خبراء الانفجار بأنه أقل من قنبلة نووية، وأقوى من قنبلة تقليدية، وربما يكون هذا من بين أكبر الانفجارات غير النووية على مر التاريخ، حسب قولهم.
وأعلن مجلس الدفاع الوطني في لبنان، اعتبار بيروت مدينة منكوبة، وأوصى بإعلان حالة الطوارئ في البلاد على خلفية الحادث، فيما قال الرئيس اللبناني ميشال عون، في مستهل اجتماع مجلس الدفاع الأعلى، إن كارثة كبرى حلت ببلاده، مؤكدا أن الهدف من هذا الاجتماع هو اتخاذ الإجراءات القضائية والأمنية الضرورية.
كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة لبنانية: القاضي المكلف بالتحقيق في انفجار بيروت يعتزم التنحي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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