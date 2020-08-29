شكرا لقرائتكم خبر عن هجوم صاروخى يستهدف المنطقة الخضراء فى بغداد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية في خبر عاجل لها منذ قليل، إن هجوما صاروخيا استهدف المنطقة الخضراء فى بغداد.
وفى وقت سابق أكد زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، أن هناك قوى خارجية تكالبت على العراق، مشيرا إلى الاستمرار بمسيرة التحرير والإصلاح.
ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مقتدى الصدر، أن جموع الفساد والمفسدين، هى اليوم ذاتها تريد النيل من العراق وشعبه الأبى والنيل من دين الله ومن عقيدتنا الغراء.
وتابع مقتدى الصدر: اليوم نحن منتفضون من أجل الإصلاح في عراقنا الحبيب وقد تكالبت علينا القوى الخارجية ظلما وعدوانا، لكننا مستمرون حتى التحرير والإصلاح.
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