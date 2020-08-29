شكرا لقرائتكم خبر عن استهداف المنطقة الخضراء بالصواريخ فى العاصمة العراقية بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت وسائل إعلام عراقية، إن صواريخا سقطت فى محيط المنطقة الخضراء بالعاصمة العراقية بغداد اليوم السبت. وأشارت قناة السومرية نيوز إلى أن الصواريخ استهدفت السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية. فيما أعلنت خالية الإعلام الأمنى العراقي، عن سقوط صاروخ نوع كاتيوشا على أحدى المنازل الفارغة داخل المنطقة الخضراء. والمنطقة الخضراء هو الاسم الشائع للحي الدولي في بغداد، العراق، أنشأتها قوات التحالف الدولية التي غزت العراق عام 2003.

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