رئيس وزراء العراق يتعهد لعائلات الأنبار وصلاح الدين بمتابعة ملف المفقودين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعهد مصطفى الكاظمى رئيس وزراء العراقى لعائلات من الأنبار وصلاح الدين بمتابعة ملف المفقودين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. Advertisements وقال مصطفى الكاظمي، إن ملف المغيبين قسرا انتهاك صارخ لحقوق الإنسان، موضحًا أن ملف المغيبين التزام قانوني تجاه العراقيين والعالم. وفى وقت سابق، بحث رئيس مجلس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى، خلال لقائه، وزيرة الدفاع والجيوش الفرنسية، فلورانس بارلي، والوفد المرافق لها، الأوضاع الأمنية فى العراق والمنطقة، ودعم جهود العراق في حربه ضد الإرهاب، وأكد الكاظمي - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء /نينا/ - أن فرنسا شريكة في الحرب ضد الإرهاب، والحكومة العراقية حريصة على تطوير هذه الشراكة للوصول إلى تعزيز وتأهيل متكامل للقدرات الأمنية العراقية وتطوير كفاءتها القتالية، وتعزيز تبادل المعلومات الأمنية، مشيرا إلى أن الجيش العراقي تعرّض إلى محاولات لإضعافه، وقد تصدّت الحكومة لهذه المحاولات.

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