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مقتدى الصدر يتهم قوى خارجية بالتكالب على بغداد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد زعيم التيار الصدرى فى العراق مقتدى الصدر، أن هناك قوى خارجية تكالبت على العراق، مشيرا إلى الاستمرار بمسيرة التحرير والإصلاح.

 

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ووفقا لموقع روسيا اليوم، قال مقتدى الصدر، إن جموع الفساد والمفسدين، هى اليوم ذاتها تريد النيل من العراق وشعبه الأبى والنيل من دين الله ومن عقيدتنا الغراء.

 

وتابع مقتدى الصدر: اليوم نحن منتفضون من أجل الإصلاح في عراقنا الحبيب وقد تكالبت علينا القوى الخارجية ظلما وعدوانا، لكننا مستمرون حتى التحرير والإصلاح.

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