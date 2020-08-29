شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة السودانية ومسار دارفور يوقعان آخر بروتوكول لاتفاق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكملت الحكومة السودانية وحركات الكفاح المسلح بمسار دارفور اليوم التوقيع بالأحرف الأولى على آخر البروتوكولات المتعلقة بملف اتفاق السلام بين الطرفين، وفق ما نشرت وكالة الأنباء السودانية حيث تم التوقيع اليوم على بروتوكول الترتيبات الأمنية بين الطرفين بفندق كراون بالعاصمة جوبا، وقع نيابة عن الحكومة السودانية اللواء ركن محمد علي صبير، وعن حركة وجيش تحرير السودان قيادة مناوي ابراهيم عبدالله التوم، التحالف السوداني وقع عنه احمد عيسى احمد، تحرير السودان المجلس الانتقالي عبدالرازق عبدالرحمن، العدل والمساواة الطاهر حماد ادم، تجمع قوى تحرير السودان، موسى ابراهيم، وعن الوساطة وقع منليك روبن نائب وزير دفاع جنوب السودان. Advertisements شهد التوقيع عضو مجلس السيادة الإنتقالي الفريق أول ركن شمس الدين كباشي، وعضو مجلس السيادة الإنتقالي الاستاذ محمد حسن التعايشي، وقيادات الكفاح المسلح بالجبهة الثورية. الجدير بالذكر أن حركات الكفاح المسلح بمسار دارفور تقدمت بثمانية بروتوكولات متعلقة بطبيعة الأزمة والصراع بدارفور وقد اكتمل التوقيع اليوم على كامل هذه البروتوكولات بمسار دارفور.

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