اخبار الخليج

الأردن توقف عريسين ووالديهما لإقامتهما حفلين حضرهما المئات رغم كورونا

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن توقف عريسين ووالديهما لإقامتهما حفلين حضرهما المئات رغم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أمر محافظ إربد الأردنية رضوان العتوم بتوقيف عريسين ووالديهما إداريا، بعد إقامتهما حفلين حضرهما المئات من الأشخاص في إحدى قرى المحافظة.

 

ووفقا لموقع روسيا اليوم أكد إربد الأردنية أن منظمي الاحتفالين خالفا أمر الدفاع القاضي بعدم إقامة تجمعات تزيد عن 20 شخصا، موضحا أنه لا تهاون في تطبيق أوامر الدفاع حفاظا على سلامة المواطنين في ظل ازدياد الحالات المسجلة بفيروس كورونا.

Advertisements

 

وكان وزير الداخلية الأردنى سلامة حماد طلب سابقا من الحكام الإداريين اتخاذ "أشد الإجراءات" اللازمة بحق منظمي الحفلات والتجمعات الكبيرة في المناسبات الاجتماعية وبأعداد تتجاوز العشرين شخصا، وتوقيفهم إداريا لمدة 14 يوما وعدم تكفيلهم أيا كانت الأسباب والمبررات.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأردن توقف عريسين ووالديهما لإقامتهما حفلين حضرهما المئات رغم كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا