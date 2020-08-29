شكرا لقرائتكم خبر عن 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى لبنان و7 وفيات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم السبت عن تسجيل 662 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و7 وفيات، ليصل إجمالى الحالات المصابة بالفيروس داخل لبنان إلى 16275، وإجمالى الوفيات 155 حالة، وذلك وفق البيان اليومى حول مستجدات الوباء فى لبنان.

وكانت وزارة الصحة اللبنانية قد دعت جموع اللبنانيين إلى التعاون عبر التزام أماكن إقامتهم قدر الإمكان، للحد من عدد الإصابات بوباء كورونا وحفاظا على صحتهم وصحة أسرهم، وتطبيق السلوك الوقائي الفردي والمجتمعي للتمكن من مواجهة التحدي الوبائي الخطير.