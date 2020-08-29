صور.. الشيعة في العالم يحتفلون بذكرى يوم عاشوراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفال آلاف الشيعة، السبت، في العديد من دول العالم، بذكرى يوم عاشوراء، الموافق اليوم العاشر من شهر محرم للعام الهجري 1442.
وأحيا مواطنون عراقيون وآخرون من دول أخرى، يوم عاشوراء تعبيراً عن حزنهم إزاء واقعة استشهاد الإمام الحسين بن علي.
وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، العديد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بضرب أجسادهم حزنا على استشهاد الأمام الحسين، وفق الاحتفالات والمعتقدات الشيعية.
وظهرت في بعض الصور التزام بعض المحتفلون بارتداء الكمامات نظرا لانتشار فيروس كورونا المستجد في العالم.
احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء
الكمامات في احتفالات الشيعة
مرقد الأمام الحسين فى العراق
ضرب الأجساد في احتفالات الشيعة
طفل مشارك فى احتفالات الشيعة
مشاركون فى احتفالات الشيعة
طفل يحمل سلاح لضرب الجسد
جانب من احتفالات الشيعة
الأسحلة في احتفالات الشيعة
عمليات التطهير في احتفالات الشيعة
دمياء فى احتفالات الشيعة
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