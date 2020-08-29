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صور.. الشيعة في العالم يحتفلون بذكرى يوم عاشوراء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفال آلاف الشيعة، السبت، في العديد من دول العالم، بذكرى يوم عاشوراء، الموافق اليوم العاشر من شهر محرم للعام الهجري 1442.

وأحيا مواطنون عراقيون وآخرون من دول أخرى، يوم عاشوراء تعبيراً عن حزنهم إزاء واقعة استشهاد الإمام الحسين بن علي.

وأظهرت صور نشرتها وكالة رويترز للأنباء، العديد من الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بضرب أجسادهم حزنا على استشهاد الأمام الحسين، وفق الاحتفالات والمعتقدات الشيعية.

وظهرت في بعض الصور التزام بعض المحتفلون بارتداء الكمامات نظرا لانتشار في العالم.

احتفالات الشيعة (1)
احتفالات الشيعة بيوم عاشوراء

 

احتفالات الشيعة (2)
الكمامات في احتفالات الشيعة 

 

احتفالات الشيعة (3)
مرقد الأمام الحسين فى العراق

 

 

 

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احتفالات الشيعة (4)
ضرب الأجساد في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (5)
طفل مشارك فى احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (6)
مشاركون فى احتفالات الشيعة 

 

احتفالات الشيعة (7)
طفل يحمل سلاح لضرب الجسد

 

 

احتفالات الشيعة (8)
جانب من احتفالات الشيعة 

 

احتفالات الشيعة (9)
الأسحلة في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (10)
عمليات التطهير في احتفالات الشيعة

 

احتفالات الشيعة (12)
دمياء فى احتفالات الشيعة 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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