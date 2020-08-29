شكرا لقرائتكم خبر عن فايز السراج يصدر قرارا بتكليف وزير دفاع ورئيس أركان جديدين فى طرابلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسى الليبى لحكومة الوفاق، اليوم السبت قرارا بتكليف وزير دفاع ورئيس أركان جديدين في طرابلس، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وكان فائز السراج قرر الجمعة، إيقاف وزير داخلية الوفاق فتحى باشاغا عن العمل، وإحالته إلى التحقيق، ونص قرار السراج على إيقاف باشاغا عن العمل احتياطيا، ومثوله للتحقيق أمام المجلس الرئاسى فى مدة أقصاها 72 ساعة من صدور القرار.

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وأشار البيان إلى أن التحقيق مع باشاغا سيكون بشأن التصاريح والأذونات وتوفير الحماية اللازمة للمتظاهرين، والبيانات الصادرة عنه حيال المظاهرات والأحداث الناجمة عنها التى شهدتها مدينة طرابلس ومدن أخرى خلال الأيام الماضية، وأية تجاوزات ارتكبت فى حق المتظاهرين.

وكلف السراج فى القرار نفسه، وكيل وزارة الداخلية خالد مازن بتسيير مهام الوزارة وممارسة كافة الصلاحيات والاختصاصات السيادية والإدارية الموكلة للوزير.