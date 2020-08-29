شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الأردنية تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 1893 إصابة، وفق ما نشرت وكالة الأنباء الأردنية بترا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي: إن حالات إلاصابة الجديدة تعود لـ 4 أردنيين قادمين من الخارج، وحالة لأجنبي، و 19 حالة محلية سجلت في عمّان والزرقاء والبلقاء، مبينة في الوقت نفسه تسجيل 79 حالة شفاء ليرتفع عدد حالات الشفاء إلى 1446 حالة شفاء.