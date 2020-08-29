شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: 23 قناة فضائية للتعليم عن بعد وغرف افتراضية لـ«التربية الخاصة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أعلنت وزارة التعليم، اليوم السبت، أن القنوات الفضائية التعليمية بدائل للمنصات الإلكترونية، وتم زيادتها من 20 قناة إلى 23 قناة تعليمية.
وأشارت الوزارة، في مؤتمر صحفي اليوم السبت، أن هناك 23 قناة فضائية تعليمية لبث الدروس للطلاب والطالبا، وأن كل قناة من هذه القنوات تمثل صف دراسي من الصف الأول إلى الصف الثالث الثانوي بالإضافة إلى قنوات خاصة لذوي الاحتياجات الخاصة.
وأوضحت مدير عام التربية الخاصة بوزارة التعليم الدكتور مها سليمان أن هناك غرف افتراضية فردية لمعلمي التربية الخاصة ليتمكنوا من توصيل المعلومة للطالب بحضور أولياء الأمور.
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