اختبار بـ 5 دولارات يكشف كورونا خلال 15 دقيقة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

بعد يوم من حصول شركة "آبوت" على "موافقة الاستخدام الطارئ" لاختبارها السريع، ضمنت عقدا مع البيت الأبيض بقيمة 750 مليون دولار لتوفير وإنتاج 150 اختبارا من نوع "BinaxNOW" المخصص للكشف عن فيروس كورونا، وتوفيره للجميع في الولايات المتحدة.



قيمة الاختبار تبلغ خمسة دولارات فقط، ويمكنه توفير النتيجة خلال 15 دقيقة دون الحاجة إلى الانتظار لتحاليل المختبرات، ويمكن توفيره في المدارس والاعتماد عليه في تقدير مراكز تفشي وباء كوفيد-19، وفقا لما ذكرته الحكومة، ونقله موقع "biospace" العلمي، وفق قناة الحرة.

ومن شأن اختبارات "point of care" المعروفة باختصار "POC"، وهي الاختبارات التي لا تحتاج اللجوء إلى المختبرات، أن تساهم في إعادة فتح البلاد وخفض مخاطر انتشار العدوى بالمرض.

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ويقارب حجم الاختبار بطاقة الائتمان، ويلجأ لمسح للأنف ويأتي مع قطع يمكنها الكشف عن كورونا وفيروسات أخرى، ويمكن إجراؤه ببساطة في العيادات الطبية.

وحظي الاختبار بالضوء الأخضر ضمن قانون "الموافقة على الاستخدام الطارئ"، بناء على بيانات مخبرية أظهرت أن الجهاز قادر على استشعار الفيروس بنسبة نجاح بلغت 97.1 في المئة، وتأكيد عدم وجوده بنسبة 98.5 في المئة، بالنسبة لمرضى اشتبه بإصابتهم بالمرض خلال الأيام السبعة الأولى من ظهور أعراض لديهم.

وبعد الحصول على موافقة هيئة الغذاء والدواء الأمريكية والموافقة على الاستخدام الطارئ، قفزت أسهم شركة "آبوت" بنسبة 7 في المئة، ليبلغ سعر السهم، الجمعة، 114.18 دولارا.

وأعلنت الشركة نيتها شحن عشرات الملايين من اختباراتها، بحلول سبتمبر، ورفع الإنتاج ليصل 50 مليون اختبار شهريا، مع بداية أكتوبر، واستثمرت الشركة مئات الملايين من الدولارات خلال أبريل، لإنشاء مرافق مخصصة للإنتاج الواسع داخل الولايات المتحدة.

وتعتبر الولايات المتحدة من الدول الأكثر تضررا بالوباء، فمنذ انتشار الفيروس بلغت الإصابات 5.8 مليون حالة، بينما توفي جراء المرض أكثر من 180 ألف شخص.