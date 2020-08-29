الري السودانية: مناسيب النيل تواصل تسجيل أرقام قياسية

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ولفتت الوكالة إلى أن لجنة الفيضانات بوزارة الري والموارد المائية كررت تحذيراتها من تواصل ارتفاع مناسيب النيل خلال اليومين القادمين لتسجل أرقام غير مسبوقة.
وأضافت: "محطات الرصد الأرضية وصور الأقمار الإصطناعية بالهضبة الأثيوبية والسودان أشارت الى أن متوسط الأمطار في أعلى حوض النيل الأزرق في أيام 26 و27 و28 أغسطس/ آب ستؤدي لزيادة في وارد محطة "الديم" عند الحدود (السودانية - الأثيوبية)، ليوم غد الأحد، ليكون وارد النيل الأزرق في حدود 967 مليون متر مكعب.
وتؤدي الأمطار في حوض العطبراوي إلى إرتفاع في إيراد أعالي نهر عطبرة في اليومين القادمين، إضافة إلى ارتفاعات في مناطق أخرى، وهو ما جعل لجنة الفيضانات تدعو الجهات المختصة والمواطنين اتخاذ الحيطة والحذر حفاظا على الأرواح والممتلكات.
ودعا رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان إلى إنشاء غرف طوارئ خاصة لترتيب مساعدات للمتضرريين، متعهدا بتوفير الاحتياجات اللازمة لهم جراء السيول والفيضانات في مناطق (التريعة ، محطة 9 ، ومربع 10، ومربع 6، وسوق غرب ابدومة)، رئيس هيئة الأركان وقادة المنطقة العسكرية المركزية وسلاح المهندسين ومدير شركة زادنا العالمية.
وارتفع مستوى المياه في نهر النيل لتصل إلى أرقام قياسية في بعض مناطق السودان يوم الجمعة، كما هو الحال في مدينة أم درمان، حيث دمرت الفيضانات المنازل وغمرت الشوارع بالمياه.
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