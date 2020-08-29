اختتام الجولة الثالثة من اجتماعات جنيف لمناقشة الدستور السوري

وأشار مصدر مواكب للاجتماعات إلى أن اجتماعات هذه الجولة كانت ضمن جدول أعمال بعنوان "المبادئ الوطنية الأساسية" حيث طرح الوفد الحكومي العديد من المبادئ الوطنية وأبرزها الهوية الوطنية والتنوع الثقافي كمبدأين أساسيين يمكن البناء عليهما في مراحل عمل اللجنة اللاحقة إلا أنه تم تعطيل التوصل إلى توافق عليهما عبر تقديم طروحات غير ذات صلة بمحددات هذين المبدأين ولا تتصل بجدول أعمال الجولة الحالية من اجتماعات اللجنة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".

​وقال المصدر إن الوفد الحكومي أكد خلال مداخلاته حرصه على مواصلة العمل بانفتاح في الجولات المقبلة للتوصل إلى توافق حول هذين المبدأين والمبادئ الوطنية الأخرى التي تعد أرضية مشتركة لقيام اللجنة الدستورية بمهامها.

​وكانت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور والمنبثقة عن الهيئة الموسعة بدأت، يوم الاثنين الماضي، بجلسة صباحية قبل أن تعلن الأمم المتحدة تعليق الاجتماعات في اليوم نفسه عقب اكتشاف وجود إصابات بفيروس كورونا المستجد، ضمن الوفود المشاركة لتعاود استئنافها، يوم الخميس الماضي.

​يذكر أن اللجنة المصغرة المؤلفة من 45 عضوا بواقع 15 عضوا للوفد الحكومي و15 عضوا لوفد المعارضة و15 عضوا لوفد المجتمع المدني.

وعقدت جولتين في مقر الأمم المتحدة بجنيف خلال نوفمبر/ تشرين الثاني من العام الماضي.