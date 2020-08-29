المؤبد لمسؤول مصري بتهمة الرشوة واستغلال النفوذ

ووفقا لصحيفة" اليوم السابع" المصرية، فإن المحكمة وجهت التهام بمصادرة مبلغ 408 آلاف جنيه (25.7 ألف دولار)، وقضت بالسجن 3 أعوام لآخر، وبراءة باقي المتهمين في القضية.

وكانت النيابة العامة، أحالت المتهمين للمحاكمة بعد أن وجهت لهم تهم تقاضي رشوة واستغلال النفوذ، وتسهيل الاستيلاء على المال العام، خلال الفترة من ديسمبر/ كانون الأول 2018 حتى مايو/ أيار 2019 في محافظات: القاهرة، والإسكندرية، والبحيرة، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء.

وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المدير السابق لمكتب محافظ البحيرة "محمد،ح،ع،" 36 سنة، وعضو مجلس إدارة شركة استثمار عقارى " محمد،ح،م" 37 سنة ومتهمين آخرين، بعدما رصدت الأجهزة الرقابية وقائع تقاضي رشوة واستغلال النفوذ وتسهيل الاستيلاء على المال العام.