وزير الري السوداني: هناك نقاط خلافية في مفاوضات سد النهضة

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، لشرح موقف السودان من التطورات في ملف التفاوض بشأن ملء وتشغيل سد النهضة والمشاريع المتصلة به، بحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".
وقال عباس: "رأينا إعطاء فرصة للاتحاد الأفريقي لحل خلافات سد النهضة".
وخلال جلسة، أمس الجمعة، قدم خبراء الدول الثلاثة تقريرا عن أعمال اللجان في محاولة الخروج بمسودة اتفاق موحدة من المسودة المدمجة لمقترحات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث، بحسب وكالة الأنباء السودانية، التي أشارت إلى أنه "بعد تقييم دقيق لتطور المفاوضات ومراجعة عمل فرق الخبراء على مدى الأيام الماضية، بدا واضحا تعثر مسيرة دمج المسودات الثلاثة".
وقالت الوكالة، في تقرير آخر، إن "الدول الثلاث (مصر وإثيوبيا والسودان) توافقت على اختتام جولة المفاوضات الحالية دون التوافق على مسودة الاتفاق المدمجة المفترض تقديمها لرئاسة الاتحاد الأفريقي بتاريخ اليوم ٢٨ أغسطس ٢٠٢٠، كما سيترك الخيار لكل دولة من الدول الثلاث بمخاطبة رئاسة الاتحاد الأفريقي بشكل منفرد.
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