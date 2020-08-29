فنانة مصرية توجه رسالة إلى السيسي

وعلقت عبير صبري على جملة للسيسي قال فيها للشعب المصري: "إذا كنتم لا تريدونني ليست لدي مشكلة والدولة لا يجوز أن تغيب ثانية".

وشاركت الممثلة صورة للرئيس المصري عبر حسابها على موقع "إنستغرام" للتواصل الاجتماعي، وكتبت معها: "كيف تقول هذا يا ريس.. إن مصر تكبر بك وتنهض بك وتتشرف بك وسط الدول كلها.. فأنت الإيجابية والعمل والجهد والصدق والإخلاص والصبر والتحمل والأمانة التي في مصر.. ربنا يقويك ويحفظك ويديمك نعمة في حياة المصريين الذيين مصيرهم اتغير بوجودك وأنا عن نفسي أحبك يا ريس".

وكان الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، قال على هامش افتتاح عدد من المشروعات القومية في محافظة الإسكندرية أن "الدولة لن تغيب مرة أخرى، ولو غابت فسيتم تأجيل التطوير لمدة 100 عام، مشيرا إلى أنه لن يقبل ذلك، ولو كان المصريون يرفضون وجوده فلا مشكلة لديه، لأنه من الصعب أن يبقى في مكان ويترك الإصلاح بما يرضي الله"، بحسب تعبيره.

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وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم مجموعة من المشروعات القومية بنطاق محافظة الاسكندرية، وتشمل تلك المشروعات مشروعات خاصة بقطاع البترول، وكذلك مشروع "بشاير الخير 2" للإسكان، ومحطة معالجة الصرف الثلاثية ببرج العرب، ومشروع تطوير محور المحمودية.

وأكد السيسي في كلمته أنه "لن يبيع الوهم أبدا للناس تحت اعتبارات السياسة والحفاظ على الشعبية"، مضيفا أنه "تم تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي أنهي العديد من الأزمات الاقتصادية".