الجيش اليمني يؤكد سيطرته على مواقع في شرق الجوف إثر مواجهة أوقعت 15 قتيلاً من الحوثيين

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القاهرة – سبوتنيك. ونقل موقع وزارة الدفاع اليمنية "26 سبتمبر"، عن مساعد قائد المنطقة العسكرية السادسة - قائد اللواء (101) في الجيش اليمني، العميد محمد بن راسية، قوله إن "القوات شنت هجوما معاكسا بعد إفشالها أمس الجمعة، محاولة التفاف للحوثيين وسحب جثث بعض قياداتهم ممن سقطوا مؤخرا بنيران الجيش ومقاتلات التحالف العربي، في جبهة الحبيل شرقي الجوف".

وأضاف: "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من استعادة مواقع مهمة سيطر عليها الحوثيون قبل أشهر".

وأكد العميد بن راسية "مقتل أكثر من 15 عنصرا من الحوثيين وإحراق عدة آليات لهم في المعركة".

وسيطرت القوات الحكومية، منتصف الشهر الجاري، على مواقع للحوثيين في منطقة الحبيل وتقدمت بإتجاه منطقة بير المرازيق شمال شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب معارك أسفرت عن سقوط 20 قتيلا من عناصر الجماعة وأسر آخرين وإستعادة أسلحة وعتاد عسكري، حسب الجيش اليمني.