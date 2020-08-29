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وأضاف: "تمكنت قوات الجيش خلال الهجوم من استعادة مواقع مهمة سيطر عليها الحوثيون قبل أشهر".
وأكد العميد بن راسية "مقتل أكثر من 15 عنصرا من الحوثيين وإحراق عدة آليات لهم في المعركة".
وسيطرت القوات الحكومية، منتصف الشهر الجاري، على مواقع للحوثيين في منطقة الحبيل وتقدمت بإتجاه منطقة بير المرازيق شمال شرقي مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، عقب معارك أسفرت عن سقوط 20 قتيلا من عناصر الجماعة وأسر آخرين وإستعادة أسلحة وعتاد عسكري، حسب الجيش اليمني.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اليمني يؤكد سيطرته على مواقع في شرق الجوف إثر مواجهة أوقعت 15 قتيلاً من الحوثيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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