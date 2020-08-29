حماس: إلغاء الإمارات قانون المقاطعة انقلاب على قضية فلسطين

غزة / الخليج 365

اعتبرت حركة "حماس"، السبت، إلغاء أبوظبي قانون مقاطعة إسرائيل، يمثل "انقلاب في الموقف الإماراتي تجاه القضية الفلسطينية".

وقال الناطق باسم الحركة، سامي أبو زهري، في تغريدة عبر "تويتر": "إلغاء الإمارات قانون مقاطعة الاحتلال؛ يمثل انقلاباً في موقفها تجاه ‎القضية الفلسطينية وإعلاناً رسمياً عن الاصطفاف مع الاحتلال ضد الحقوق الفلسطينية".

وفي وقت سابق السبت، ألغت الإمارات بموجب مرسوم رئاسي، قانون مقاطعة إسرائيل، وسمحت لمواطنيها بالتعاون التجاري والمالي مع الإسرائيليين.

جاء ذلك في مرسوم أصدره الرئيس الإماراتي خليفة بن زايد آل نهيان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية في البلاد.

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وقالت الوكالة: "يأتي المرسوم الجديد ضمن جهود الإمارات لتوسيع التعاون الدبلوماسي والتجاري مع إسرائيل، ومن خلال وضع خريطة طريق نحو تدشين التعاون المشترك، وصولا إلى علاقات ثنائية من خلال تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار التكنولوجي".

وسمحت الإمارات لمواطنيها، بموجب المرسوم، "بعقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر أيا كانت طبيعته".

وأضافت الوكالة: "كما سيتم السماح بدخول أو تبادل أو حيازة البضائع والسلع والمنتجات الإسرائيلية بكافة أنواعها في الدولة والاتجار بها".

ويأتي القرار الإماراتي في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 13 أغسطس/ آب الجاري، توصل الإمارات وإسرائيل إلى اتفاق لتطبيع العلاقات بينهما.

وقوبل الاتفاق الإماراتي ـ الإسرائيلي برفض شعبي عربي واسع، وتنديد من الفصائل والقيادة الفلسطينية، حيث اعتبرته الأخيرة "خيانة" من الإمارات لمدينة القدس والمسجد الأقصى والقضية الفلسطينية.

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