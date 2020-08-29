كورونا.. 8 وفيات بالجزائر و107 إصابات بالسودان و24 بالأردن

عواصم عربية / الخليج 365

أعلنت الجزائر، السبت، تسجيل 8 وفيات جراء كورونا، فيما رصد السودان 107 إصابات بالفيروس، والأردن 24.

وأفادت وزارة الصحة الجزائرية، بتسجيل 8 وفيات و379 إصابة بكورونا، إضافة إلى 281 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة، في بيان، أن حصيلة المصابين بلغت 43.782، بينهم 1.491 متوفيا، و30.717 متعافيا.

وفي السودان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 107 إصابات بكورونا، إضافة إلى تعافي 9 مرضى.

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وأوضحت الوزارة، في بيان، أن إجمالي الإصابات ارتفع إلى 13.189، منها 823 وفاة، و6.612 حالة تعاف.

وفي الأردن، أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 24 إصابة بالفيروس، إضافة إلى 79 حالة تعاف.

وذكرت الوزارة، في بيان، أن حصيلة المصابين ارتفعت إلى 1.893، منهم 15 متوفيا، و1.466 متعافيا.

وحتى مساء السبت، تجاوز عدد مصابي كورونا بالعالم، 25 مليونا و27 ألفا، توفي منهم أكثر من 843 ألفا، وتعافى ما يزيد على 17 مليونا و388 ألفا، وفق موقع "ورلدميتر".

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