اليمن.. مقتل 10 حوثيين بينهم 5 قادة بمواجهات مع قوات الحكومة

اليمن/ الخليج 365

أعلنت جماعة الحوثي، السبت، مقتل 10 عسكريين تابعين لها بينهم 5 قادة، اثنان منهما برتبة لواء، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية في اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء "سبأ" التابعة للحوثيين، أنه "تم السبت في العاصمة صنعاء، تشييع اللواء ياسر يحيى القدمي، واللواء عبد المنعم حمود المغربي، والعقيد محمد حسين الحمران".

كما "تم تشييع المقدم أحسن صالح الكليبي، والمقدم عبدالله أحمد الخضر، إضافة إلى تشييع 5 جنود".

وأضافت الوكالة أن هؤلاء قتلوا في عدد من الجبهات، دون تفاصيل.

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ومؤخرا، اندلعت معارك طاحنة بين القوات الحكومية والحوثيين بعدة جبهات، مخلفة العديد من القتلى والجرحى من الجانبين.

ويشهد اليمن للعام السادس حربا عنيفة أدت إلى إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم، حيث بات 80 بالمئة من السكان بحاجة إلى مساعدات، ودفع الصراع الملايين إلى حافة المجاعة.

ويزيد من تعقيدات النزاع أن له امتدادات إقليمية، فمنذ مارس/ آذار 2015 ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين المدعومين من إيران، والمسيطرين على عدة محافظات، بينها العاصمة صنعاء.

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