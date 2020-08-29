الجيش اليمني يسقط طائرة مسيرة للحوثيين في "الحديدة"

اليمن / الخليج 365

أسقطت قوات حكومية يمنية، السبت، طائرة مسيرة تابعة لجماعة الحوثي في محافظة الحديدة غربي البلاد، بحسب مصدر عسكري.

وقال المصدر للأناضول، إن "قوات الجيش نجحت في إسقاط طائرة مسيرة تتبع الحوثيين في سماء مديرية الدريهمي، جنوبي محافظة الحديدة".

وأضاف المصدر، طالبا عدم نشر اسمه لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "الطائرة الحوثية كانت تهدف إلى استطلاع مواقع الجيش في المديرية".

وتسيطر جماعة الحوثي على مدينة الحديدة، مركز المحافظة، إضافة إلى مينائها الاستراتيجي، فيما تسيطر القوات الحكومية على مداخل المدينة من الجهتين الجنوبية والشرقية.

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ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

وأعلن الجيش اليمني، في وقت سابق السبت، مقتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثي، خلال صد عملية تسلل استهدفت موقعا للجيش، شمالي محافظة الضالع (جنوب).

ومنذ 2015، ينفذ تحالف عربي بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين، فيما تنفق الإمارات أموالا طائلة لتدريب وتسليح قوات موازية ومناهضة لقوات الحكومة الشرعية.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.