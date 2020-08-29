"الجهاد الإسلامي" تدين إحراق نسخة من القرآن في السويد

غزة / محمد ماجد / الخليج 365

أدانت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، السبت، إحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة "مالمو" السويدية.

وقالت الحركة في بيان، وصل الخليج 365 نسخة منه: "ندين بشدة قيام متطرفين بإحراق نسخة من القرآن الكريم في مدينة مالمو السويدية".

واعتبرت أن حرق نسخة من القرآن الكريم "عمل إجرامي ناتج عن الإرهاب والتحريض ضد الإسلام الذي تحميه بعض الحكومات الغربية".

ولفتت إلى أن "من يحمون هذا الغلو والتطرف ضد الإسلام يتحملون المسؤولية كاملة عن نتائج سياساتهم وأفعالهم الحاقدة على الإسلام والمسلمين".

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ودعت الحركة، المسلمين "لإدانة هذا العمل الإجرامي والتصدي له، والوقوف بوجه أي محاولة للإساءة لديننا وقرآننا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام".

والجمعة، أعلنت الشرطة السويدية، اندلاع أعمال عنف واحتجاجات في مدينة مالمو، في أعقاب "أعمال معادية للإسلام".

وأضافت أن المحتجين اشتبكوا مع الشرطة وأشعلوا إطارات السيارات بعد أن أقدم أنصار اليمين المتطرف على إحراق نسخة من القرآن في المدينة.

وشهدت المدينة تظاهرة لأنصار زعيم حزب "النهج الثابت" اليميني المتطرف الدنماركي راسموس بالودان، بعد منع الأخير من الاجتماع معهم في مالمو، وحظر دخوله السويد عند الحدود.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.