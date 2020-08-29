الجيش اليمني يعلن مقتل حوثيين خلال عملية تسلل في "الضالع"

اليمن/ شكري حسين/ الخليج 365

أعلن الجيش اليمني، السبت، مقتل وإصابة عدد من مسلحي جماعة الحوثي، خلال عملية تسلل استهدفت موقعا للجيش شمالي محافظة الضالع جنوبي البلاد.

وقال المركز الإعلامي لمحور الضالع (تابع للجيش)، نقلا عن قائد اللواء السابع صاعقة، العقيد محمد علي سعيد، إن "قوات الجيش، ممثلة باللواء السابع صاعقة، تمكنت من قتل وإصابة عدد من مسلحي الحوثي خلال عملية تسلل على المعسكر الواقع في مديرية قعطبة شمالي الضالع".

وأضاف سعيد أن جنود اللواء رصدوا تحركات الحوثيين، ونصبوا لهم كمينا عند اقترابهم من موقع اللواء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من المتسللين (لم يحدد عددهم)، بينهم قائد المجموعة، الذي لا تزال قوات الجيش تتحفظ على جثته.

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وتابع: حاولت مليشيات الحوثي، عقب وقوع عناصرها في الكمين، شن هجوم واسع على اللواء، لإخراج جثث القتلى وإنقاذ المصابين، لكن محاولتها باءت بالفشل.

ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من جماعة الحوثي، المدعومة من إيران، والمسيطرة على محافظات، بينها العاصمة صنعاء (شمال) منذ عام 2014.

ومنذ العام التالي، ينفذ تحالف عربي، بقيادة الجارة السعودية، عمليات عسكرية في اليمن، دعما للقوات الحكومية، في مواجهة الحوثيين.

ووضعت الحرب، المستمرة منذ أكثر من خمسة أعوام، ملايين اليمنيين على حافة المجاعة، وبات 80 بالمئة من السكان يعتمدون على المساعدات الإنسانية للبقاء أحياء، في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية بالعالم.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.