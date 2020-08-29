المقاتلات التركية تحيّد 5 إرهابيين شمالي العراق

أنقرة/الخليج 365

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد 5 إرهابيين من منظمة "بي كا كا"، في غارات جوية على معاقلهم شمالي العراق.

وبحسب بيان الوزارة، تم تحييد الإرهابيين في منطقة متينا، شمالي العراق، كانوا ينوون تنفيذ عمل إرهابي.

يذكر أن منظمة "بي كا كا" الإرهابية، تتخذ من جبال قنديل شمالي العراق، معقلا لها، وتنشط في العديد من المدن والبلدات، وتحتل عددا كبيرا من القرى، وتشن هجمات على الداخل التركي انطلاقاً من الأراضي العراقية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.