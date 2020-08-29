"IHH" التركية تقدم مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى بغزة

غزة / محمد ماجد / الخليج 365
أعلنت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية "IHH"، السبت، أنها قدمت مساعدات إنسانية لفقراء ومرضى بقطاع غزة، دعما لهم في ظل الحصار الإسرائيلي، وانتشار فيروس كورونا.
وقال مسؤول الإعلام في فرع "IHH" بغزة محمود الشرفا، للأناضول، إن الهيئة منذ إعلان اكتشاف إصابات بكورونا من داخل القطاع الإثنين الماضي، وزعت لعائلات فقيرة، وأطفال مرضى في مستشفى الرنتيسي التخصصي، ألف وجبة طعام ساخنة.
وأضاف: "تم توزيع اليوم السبت طرودا غذائية على 360 عائلة فقيرة، إضافة لتوزيع 620 طردا يحتوي على مواد تنظيف لمواجهة كورونا".
ولفت إلى أن الهيئة بصدد توزيع مزيد من المساعدات على مستشفيات القطاع والسكان، في ظل ما يعانيه أهالي غزة من حصار إسرائيلي وانتشار كورونا.
ومنذ مساء الإثنين، فرضت السلطات الحكومية في القطاع، حظرا شاملا للتجوال لمدة يومين ضمن إجراءات مكافحة كورونا، عقب إعلان اكتشاف إصابات بالفيروس.
والأربعاء، أعلنت وزارة الداخلية في غزة، تمديد حظر التجوال المفروض ضمن إجراءات مكافحة كورونا لمدة 72 ساعة.
كما أغلقت أبواب دور العبادة، والمحال التجارية، والمؤسسات الحكومية والتعليمية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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