القبض على قائد شاحنة تحمل حاوية بطريقة غير آمنة في جدة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تمكنت من القبض على قائد إحدى الشاحنات ظهرت في فيديو متداول وهي تحمل حاوية كبيرة بطريقة غير آمنة في أحد الطرق بجدة.
وقالت إدارة المرور إنه تمت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة وفقاً للنظام.
وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع فيديو، يُظهر شاحنة تحمل حاوية بطريقة غير آمنة وتسير بها في طريق جدة الحرازات.
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