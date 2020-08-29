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القبض على قائد شاحنة تحمل حاوية بطريقة غير آمنة في جدة

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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أعلنت الإدارة العامة للمرور أنها تمكنت من القبض على قائد ‏إحدى الشاحنات ظهرت في فيديو متداول وهي تحمل حاوية كبيرة بطريقة غير آمنة في أحد الطرق ‏بجدة.

وقالت إدارة المرور إنه تمت إحالة قائد المركبة للهيئة المرورية لتطبيق ‏العقوبات المقررة وفقاً للنظام.‏

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع ‏فيديو، يُظهر شاحنة تحمل حاوية بطريقة غير آمنة وتسير بها في طريق جدة الحرازات.

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