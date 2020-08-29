شرطة الرياض تطيح بتشكيلٍ عصابي متخصص في سرقة السيارات الفارهة

صرّح مساعد المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من الإطاحة بتشكيلٍ عصابي مكون من (أربعة مواطنين في العقد الثاني من العمر) ارتكبوا 9 جرائم.

وقال “الكريديس”: تمثلت بسلب المركبات تحت تهديد السلاح الأبيض بعد طلبهم استئجار مركبات فارهة وإيصالها لمقر إقامتهم وفق الخدمات التي تقدمها بعض الشركات لعملائها.

وأضاف: التشكيل استخدم المركبات المسروقة في قضايا جنائية ومخالفات مرورية، وقد تم استرداد جميع المركبات المسلوبة، وإيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية لإحالتهم إلى النيابة العامة.