غداً .. عودة جميع موظفي القطاع العام لمقرات العمل

يعود جميع موظفي القطاع العام غداً (الأحد)، لمقرات العمل، في المستوى الاحترازي الأخضر، مع الالتزام بتطبيق البروتوكولات الوقائية.

وتضمن التعميم الذي أصدره وزير الموارد البشرية أحمد الراجحي مؤخراً؛ عددًا من الشروط لعودة جميع الموظفين لمقار عملهم، في مقدمتها استمرار حضور الموظفين وفق الدوام المرن، واستمرار تعليق البصمة، واستمرار عمل الفئات الأكثر عرضة لخطر الإصابة عن بُعد.

وسمحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لرئيس الجهة الحكومية أو مَن يفوضه بتطبيق العمل عن بُعد لعدد من موظفي الجهة على ألا تتجاوز نسبتهم 25% من إجمالي الموظفين، على أن تمكّن الجهة مَن يعملون عن بُعد من أداء مهامهم.

يشار إلى أن الوزارة سمحت بعودة موظفي القطاع العام لمقرات العمل بنسبة 50% اعتبارًا من 8 شوال الماضي، ثم زادت النسبة إلى 75% منذ 29 من الشهر نفسه.

ويتضمن نظام الدوام المرن أن يكون حضور الموظفين لمقر العمل على ثلاث مجموعات كالتالي: المجموعة الأولى تبدأ عملها من السابعة والنصف صباحاً، والثانية تبدأ من الثامنة والنصف صباحاً، أما الثالثة فتبدأ العمل من التاسعة والنصف صباحاً.