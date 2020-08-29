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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 29 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 يعود يوم غد الأحد طلبة الصفوف من الثالث حتى السادس في التعليم المباشر للدوام المدرسي للعام الدراسي الجديد 2020 ـ 2021 بالامارات، وفق برنامج العودة التدريجية للدراسة، ونظام «التعليم الهجين»، فيما يبدأ طلبة بقية المراحل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة تلقيهم التعليم عن بُعد، وتاليا نصائح حول كيفية التعامل مع حالة الاشتباه بإصابة طالب بكورونا

• نقله على الفور إلى غرفة العزل في المدرسة • السماح للكادر الطبي فقط في المدرسة بدخول غرفة العزل مع ارتداء معدات الوقاية الشخصية الكاملة Advertisements • الاتصال بولي أمر الطالب مباشرة • إخطار السلطات المعنية من خلال القنوات الرسمية • تنظيف وتعقيم جميع المناطق التي تواجدت بها الحالة المصابة • إغلاق المناطق على الفور حتى اكتمال التنظيف • إجراء التتبع والتعقب لتحديد المخالطين للحالة المشتبه بها • تحميل تطبيق "الحصن" الإماراتي لتعقب مخالطي الفيروس

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