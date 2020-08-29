القاهرة– سبوتنيك. وقال مصدر في السلطة المحلية بمدينة عدن لوكالة سبوتنيك، اليوم السبت، "إن إجراءات استلام وتسليم مبنى قيادة المحافظة في مديرية المعلا، تمت اليوم بين المحافظ لملس وسلفه أحمد سالمين".
وأضاف أن "محافظ عدن دشن مهامه باجتماع للقيادات الأمنية والعسكرية في المدينة، شدد خلاله على ضرورة ضبط الأمن وفق خطة أمنية جديدة، للحد من الجريمة ومكافحة الإرهاب، وإعادة الوجه الحضاري للمدينة".
ووصل المحافظ لملس، الخميس الماضي، إلى عدن على متن طائرة سعودية خاصة، بعد أسبوعين من أدائه اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد ربه منصور هادي، في مقر إقامته المؤقت بالعاصمة السعودية الرياض.
© REUTERS / KHALED ABDULLAH
كما تضمنت "خروج القوات العسكرية من عدن إلى خارج المحافظة وفصل قوات الطرفين في أبين وإعادتها إلى مواقعها السابقة، وإصدار قرار تشكيل أعضاء الحكومة مناصفة بين الشمال والجنوب بمن فيهم الوزراء المرشحون من المجلس الانتقالي الجنوبي، فور إتمام ذلك، وأن يباشروا مهام عملهم في عدن والاستمرار في استكمال تنفيذ اتفاق الرياض في كافة نقاطه ومساراته".
كانت هذه تفاصيل خبر محافظ عدن يباشر مهام عمله تنفيذا لآلية سعودية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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